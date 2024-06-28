Несовершеннолетний турист купил пистолет и проверил его на прохожем в Петербурге

В Петербурге 17-летний турист купил пистолет и испытал его на незнакомом пенсионере. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В полицию обратился 70-летний петербуржец, который сообщил, что 23 июня получил выстрел в плечо, когда проходил возле дома №13 на Столярном переулке. По результатам осмотра стало ясно, что в пенсионера стреляли из пневматического пистолета.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что по пенсионеру стреляли из окна на четвертом этаже отеля. Полицейским удалось установить личность стрелявшего — им оказался несовершеннолетний турист из южного региона России.

Молодой человек в день инцидента вместе с друзьями приобрел пневматический пистолет и решил испытать его на случайном прохожем. В данный момент юноша задержан.

Ранее в Петербурге 13-летний мальчик обстрелял автобус.