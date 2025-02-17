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СК раскрыл новые подробности по делу о расправе над экс-мэром Самары

Обвиняемая в расправе над экс-мэром Самары получила причитавшиеся ему дивиденды
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Екатерина Тархова/VK

Обвиняемая в расправе над своим дедом, экс-мэром Самары Виктором Тарховым, Екатерина Тархова получила дивиденды в размере одного миллиона рублей, которые полагались бывшему чиновнику как одному из учредителей организации. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

Как уточнили в СК, несмотря на то, что квартира, в которой проживали Тархов и его жена, была обработана химическим веществом, следователи – криминалисты провели несколько тщательных осмотров с использованием новейшей техники. В результате было изъято большое количество свободных и экспериментальных образцов для сравнительного исследования — в числе прочего обнаружены следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие потерпевшим.

«Также следствием установлено, что обвиняемая избавилась от мебели в квартире, на которой могли быть следы преступления, а также за своего деда получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере 1 млн рублей», — сообщили в СК.

7 февраля Следственный комитет предъявил Тарховой обвинение в двойном убийстве. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления. Девушка приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости для того, чтобы скрыть следы убийства. Позднее тела экс-мэра и его жены искали на мусорном полигоне, но поиски не увенчались успехом.

В пресс-службе Следственного комитета РФ по Самарской области сообщали, что 31 января друг бывшего мэра Самары обратился в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении. По информации ведомства, Тархов и его супруга в последний раз выходили на связь в конце декабря. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что у внучки экс-мэра Самары мог быть подельник.

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