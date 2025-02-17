Суд рассмотрел иск прокуратуры к жене Невзорова и его теще

Суд в Петербурге удовлетворил иск к Лидии Невзоровой и ее матери

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск прокуратуры к жене журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) Лидии и ее матери Наталии Колесниковой. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Уточняется, что суд иск удовлетворил.

В ноябре на расположенную на Петроградской стороне квартиру, принадлежащую Колесниковой, был наложен арест. Недвижимость была отчуждена ее дочерью по договору купли-продажи. Как сообщала Лебедева, истец попросил признать сделку купли-продажи недействительной и вернуть этот объект недвижимости Невзоровой, после чего обратить его в доход государства.

В июле 2024 года Октябрьский районный суд Петербурга признал Невзорова и его жену Лидию экстремистским объединением, а также постановил обратить их имущество в доход Российской Федерации. Это первый случай, когда таким объединением в России признали семью.

Ранее Минюст РФ обновил форму реестра иноагентов.