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Минюст обновил форму реестра иноагентов

Обновленная форма реестра иноагентов запущена на сайте Минюста России
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции России обновило форму реестра иностранных агентов. Новый вариант уже запущен на сайте ведомства.

В Минюсте отмечают, что благодаря новым инструментам для работы с данными использовать реестр стало проще и удобнее. В частности, улучшены поиск и навигация — теперь найти нужную информацию можно посредством расширенного поиска и фильтрации записей. Также появилась возможность сортировки данных по категориям (юридические/физические лица), дате включения лица в реестр, основаниям для включения в реестр и другим параметрам.  

Каждая запись об иноагенте в реестре теперь оформлена в виде отдельной карточки, в которой указывается: название юридического лица или полное имя физического лица, правовой статус, основания для их появления в реестре, сайты и профили иноагентов в соцсетях. В пресс-службе Минюста отметили, что новый вид реестра повысит удобство и скорость поиска данных для граждан, организаций, государственных органов и СМИ.

Ранее сообщалось, что дочь Лазаревой и Шаца просят признать иноагентом за антироссийские высказывания.

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