Суд арестовал недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму

Арбитражный суд Москвы арестовал недвижимость блогера Елены Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Уточняется, что арест наложен на земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке «Миллениум парк» в городском округе Истра, три помещения в Москве, на улице Серпуховской вал, земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 млн рублей и Lamborghini Urus (около 25 млн рублей).

13 февраля гособвинение попросило Савеловский суд Москвы назначить блогеру шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии по уголовному делу о неуплате налогов и отмывании денег. Кроме того, прокурор ходатайствовал о назначении Блиновской штрафа в размере 1,5 млн рублей. Он заявил, что для блогера возможен только реальный срок, так как «невозможно исправление без изоляции».

14 февраля гособвинение снизило исковые требования к Блиновской с 918 млн до 587 млн рублей по причине того, что часть своей задолженности по налогам она погасила. В этот же день Telegram-канал Mash писал, что стоимость арестованного имущества семьи блогеров Блиновских оценили в минимум миллиард рублей. В эту сумму входит стоимость квартир, домов, автомобилей и более 50 земельных участков по всей России.

Ранее Блиновскую довели до слез на суде.