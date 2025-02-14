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Юрист объяснил, почему прокуратура снизила исковые требования к Блиновской

Юрист Морозов: требование к Блиновской снизили до 587 млн из-за погашения долга
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Гособвинение снизило исковые требования к блогеру Елене Блиновской с 918 млн до 587 млн рублей по причине того, что часть своей задолженности по налогам она погасила. Об этом 360.ru сообщил ее юрист Иван Морозов.

По словам юриста, в самом уголовном процессе он участия не принимает, однако знает причины требований прокурора. Так, обвинение просило взыскать причиненный ее действиями ущерб, который на первых порах составлял 918 млн рублей.

«Но с учетом тех оплат, которые поступили с момента предъявления гражданского иска до сегодняшнего дня, осталась сумма в 587 миллионов. Судя по всему, прокуратура и уточнила эту цифру», — пояснил Морозов.

Напомним, о снижении исковых требований к Блиновской стало известно накануне. Также сообщалось, что гособвинение попросило Савеловский суд Москвы назначить блогеру Елене Блиновской шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии по уголовному делу о неуплате налогов и отмывании денег. Кроме того, прокурор ходатайствует о назначении ей штрафа в размере 1,5 млн рублей. Он заявил, что для блогера возможен только реальный срок, так как «невозможно исправление без изоляции».

Ранее Блиновскую довели до слез на суде.

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