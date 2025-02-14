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Арестованное имущество семьи Блиновских оценили в миллиард рублей

Mash: недвижимость и автомобили блогеров Блиновских оценили в миллиард рублей
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Стоимость арестованного имущества семьи блогеров Блиновских оценили в минимум миллиард рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В эту сумму входит стоимость квартир, домов, автомобилей и более 50 земельных участков по всей России.

В частности, Блиновские вложились в недвижимость в Крыму, рыночная стоимость которой — больше 300 млн рублей. Всего на полуострове у семьи 17 участков в курортном поселке Семидворье и земельный участок в Ялте.

В Москве у блогеров есть квартиры общей стоимостью 200 млн рублей: четырехкомнатная в элитном ЖК «Донской Олимп» (132 кв. м, 109 млн рублей), двухкомнатная (58 кв. м, 54 млн рублей), четыре машиноместа за 10,6 млн рублей и два нежилых помещения (7 и 15 кв. м) за 9,5 млн рублей.

В Подмосковье у Елены и Алексея есть земельные участки стоимостью 250 млн рублей: участок в Обушковском и дом в «Миллениум Парке».

Кроме того, у Блиновских есть недвижимость в Ярославле, Костроме, Адыгее. Также у блогеров есть автопарк общей стоимостью 106 млн рублей.

Имущество требуют забрать в счет государства. Также у короля и королевы марафонов конфискуют банковские счета.

До этого сообщалось, что гособвинение попросило Савеловский суд Москвы назначить блогеру Елене Блиновской шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии по уголовному делу о неуплате налогов и отмывании денег. Кроме того, прокурор ходатайствует о назначении ей штрафа в размере 1,5 млн рублей. Он заявил, что для блогера возможен только реальный срок, так как «невозможно исправление без изоляции».

Накануне гособвинение снизило исковые требования к блогеру Елене Блиновской с 918 млн до 587 млн рублей по причине того, что часть своей задолженности по налогам она погасила.

Ранее Блиновскую довели до слез на суде.

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