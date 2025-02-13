Гособвинение попросило приговорить Блиновскую к шести годам колонии

Гособвинение просит Савеловский суд Москвы назначить блогеру Елене Блиновской шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии по уголовному делу о неуплате налогов и отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС.

При этом прокурор попросила суд освободить блогера от наказания по статье о неуплате налогов в связи с истечением срока давности. Также гособвинение ходатайствует о назначении Блиновской штрафа в размере 1,5 млн рублей.

Блиновская была задержана 27 апреля 2024 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма на тот момент составляла свыше 918 млн рублей. Кроме того, в ходе следственного расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 млн рублей. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru»‎.

Ранее прокурор счел доказанной вину блогера Блиновской в неуплате налогов.