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На Украине произошло землетрясение

В Полтавской области Украины произошло второе землетрясение за месяц
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Uwe Anspach/Global Look Press

В Полтавской области Украины произошло второе землетрясение за месяц. Об этом сообщила в социальных сетях пресс-служба Главного центра специального контроля Украины.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 2 км. Его магнитуда составила 3,1. Толчки были зафиксированы в районе села Браилки, однако местные жители их не почувствовали.

15 февраля в Кош-Агачском районе республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4. В регионе ввели режим повышенной готовности после землетрясения.

В Кош-Агачском и Улаганском районах отменили занятия в школах и массовые мероприятия, занятия перевели на дистанционный режим. В четырех селах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением, при необходимости власти могут организовать доставку питьевой воды. Во всех районах Республики Алтай прошло обследование социально значимых объектов. В ряде районов были зафиксированы повреждения, не связанные с конструкцией зданий.

Ранее в Техасе зафиксировали
землетрясение.

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