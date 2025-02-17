Стало известно о состоянии папы Римского после госпитализации

Состояние папы Римского Франциска стабильное, он продолжает проходить лечение от инфекции дыхательных путей. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на службу печати Святого престола.

По словам представителя Ватикана Маттео Бруни, состояние понтифика стабильное, он продолжает принимать лекарственные препараты.

ABC News напомнили, что у папы Римского была удалена часть одного легкого после легочной инфекции в молодости, и он склонен к респираторным инфекциям.

15 февраля служба печати Святого престола писала, что несмотря на инфекцию дыхательных путей, самочувствие папы Римского Франциска остается удовлетворительным.

До этого стало известно, что Франциска госпитализировали в пятницу, 14 февраля. Из-за проблем со здоровьем ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и генеральным директором CNN Марком Томпсоном.

16 января сообщалось, что папа Римский Франциск повредил правое предплечье при падении. Рука была обездвижена в качестве меры предосторожности. А в декабре понтифик получил травму подбородка, ударившись об тумбочку.

Ранее папа Римский предостерег от культа духа войны.