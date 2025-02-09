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Папа Римский предостерег от культа духа войны

Папа Франциск во время проповеди призвал военных не культивировать дух войны
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Remo Casilli/Reuters

Папа Римский Франциск провел мессу по случаю Юбилея военнослужащих, сотрудников сил правопорядка и служб безопасности, передает Vatican News.

Во время службы он поблагодарил военных за работу и напомнил им, что их обязанности выходят за рамки защиты правопорядка. Кроме дисциплины и профессионализма, солдатам и правоохранителям нужны милосердие, справедливость и человечность. Папа Римский призвал их в этом брать пример с Иисуса Христа. Понтифик обратил внимание и на присутствие на мессе военных капелланов и подчеркнул, что они не должны благословлять «извращенные акты войны».

«Остерегайтесь искушения культивировать дух войны; будьте бдительны, чтобы вас не соблазнил миф о силе и грохоте оружия; будьте бдительны, чтобы вас не заразил яд пропаганды ненависти, делящей мир на друзей, которых нужно защищать, и врагов, с которыми нужно бороться», — сказал папа Франциск.

В конце проповеди понтифик обратился к присутствующим и предложил вместе создавать «новую эпоху мира, справедливости и братства».

В конце декабря в рождественской речи папа Римский призвал Россию и Украину сложить оружие и начать переговоры.

Ранее в Ватикане рассказали об отношении к Трампу.

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