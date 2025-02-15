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СК возбудил дело после атаки ВСУ на частный дом в Курской области

СК: возбуждено дело о теракте после атаки БПЛА на частный дом в Курской области
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Максим Блинов/РИА Новости

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на частный жилой дом в Курской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, главное военное следственное управление СК возбудил дело по статье о «террористическом акте против мирного населения» в Курской области.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что солдаты ВСУ сбросили взрывное устройство на территорию частного дома в Беловском районе.

По его словам, в результате атаки пострадал хозяин дома. Его доставили в Курскую областную больницу с осколочными ранениями. На данный момент жизни мужчины ничего не угрожает.

15 февраля официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что СК РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме после атаки украинской армии по съемочной группе Первого канала. По ее словам, украинские бойцы «воспрепятствовали» деятельности корреспондентов на территории региона.

Ранее журналист рассказал, как после атаки дрона в ДНР нашел около сердца осколок, застрявший в одежде.

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Атаки на Курскую область
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