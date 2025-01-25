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В Адыгее подросткам грозит до 20 лет лишения свободы за поджог сотовой станции

В Адыгее два жителя Краснодара стали фигурантами дела о диверсии
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Depositphotos

В Адыгее сотрудники управления ФСБ задержали двух жителей Краснодара, которых подозревают в причастности к поджогу сотовой станции, пишет газета «Кубанские новости».

Согласно версии следователей, в августе прошлого года 16-летний и 19-летний молодые люди за вознаграждение от неустановленных лиц подожгли базовую сотовую станцию в поселке Тлюстенхабль. Подростки сняли свои действия на видео и отправили ролик заказчику, а он заплатил им деньги.

В региональном управлении СК возбудили после произошедшего уголовное дело по статье о диверсии и отметили, что молодым людям может грозить до 20 лет лишения свободы.

Накануне несовершеннолетний с закрытым шарфом лицом швырнул коктейль Молотова в здание порохового завода в Татарстане. На вид подростку около 15 лет, его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 17-летнего юношу отправили в колонию за попытку диверсии.

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