В Госдуме призвали предоставлять пожизненное бесплатное жилье многодетным семьям

В России необходимо создать новую федеральную программу «Социальный дом», по которой многодетные семьи могли бы получить жилые дома бесплатно на пожизненное пользование. Такое предложение депутат Госдумы Яна Лантратова направила премьер-министру Михаилу Мишустину, передает RT со ссылкой на копию письма.

Лантратова напомнила о сложной демографической ситуации в России. Так, по данным Российского государственного социального университета за 2023 год, 45% семей объяснили отказ рожать детей плохими жилищными условиями.

Решить эту проблему помогла бы программа «Социальный дом», по которой в стране строилось бы жилье для предоставления многодетным семьям, считает депутат. Прекращать условия безвозмездной передачи такого жилья семьям, по задумке Лантратовой, будут только после смерти обоих многодетных родителей. А если один из детей тоже создал многодетную семью, то оставлять дом ему.

Лантратова призвала Мишустина рассмотреть эту идею и представить позицию правительства России.

Напомним, в прошлом году также обсуждалась возможность предоставлять молодым многодетным семьям на покупку жилья беспроцентную суду. Также родителям таких семей призвали упростить выход на пенсию.

Ранее юристы объяснили, какие льготы имеют многодетные семьи на оплату ЖКУ.