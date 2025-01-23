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В Госдуме предложили ввести в России День многодетной семьи

Депутат Буцкая предложила ввести в России День многодетной семьи
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Depositphotos

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с «Ридусом» рассказала о своем предложении объявить 23 января Днем многодетной семьи. По словам парламентария, она получила множество обращений с подписями многодетных родителей, а также писем из региональных общественных объединений с призывом ввести этот праздник.

«Если 23 января у нас станет Днем многодетной семьи, мы четко будем понимать, что каждый год 23 января мы с представителями федеральных министерств будем собираться и смотреть, что же за год сделано, каких мы достигли результатов», — сказала Буцкая.

Она добавила, что из-за отсутствия определенной даты для отчетов о проделанной работе над мерами поддержки многодетных семей в течение года ее результаты могут «размыливаться».

До этого Буцкая предложила ввести повышенные зарплаты для многодетных родителей. Депутат напомнила, что в таких семьях затраты значительно выше, чем в остальных.

Она назвала многодетных родителей лучшими работниками, но только если им предоставить все необходимые условия.

Ранее в Госдуме назвали условие для получения маткапитала рожающим на дому.

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