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В Госдуме предложили бесплатно выдавать квартиры одной категории россиян

В ЛДПР предложили выдавать бесплатное жилье вышедшим на пенсию полицейским
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Сотрудников МВД, которые вышли на пенсию, необходимо обеспечивать бесплатным жильем. С таким предложением выступили депутаты фракции ЛДПР, сообщил председатель этой партии Леонид Слуцкий в разговоре с интернет-изданием News.ru.

Как подчеркнул Слуцкий, при этом данная категория россиян не должна ждать более трех лет своей квартиры.

По его словам, в настоящее время более 87 тысяч человек стоят в очереди за положенной им льготой на приобретение жилплощади. В связи с этим в партии решили предложить «системное поэтапное решение этой проблемы» и, в первую очередь, обеспечивать жильем ветеранов, затем сотрудников ОВД при выходе на пенсию.

Парламентарий объяснил необходимость выдачи бесплатного жилья полицейским тем, что они обеспечивают безопасность россиян и рискуют своими жизнями.

В начале прошлого года депутат Госдумы Яна Лантратова направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где описала необходимость создания в России новой федеральной программы «Социальный дом», по которой многодетные семьи могли бы получить жилые дома бесплатно на пожизненное пользование.

Ранее стало известно, что москвич остался без квартиры из-за командировки.

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