В Берлине более 30 тысяч человек вышли на акцию протеста

Tagesspiegel: в Берлине свыше 30 тысяч человек вышли на акцию против правых сил

В Берлине свыше 30 тысяч человек вышли на акцию протеста против правых сил. Об этом пишет газета Tagesspiegel, ссылаясь на полицию.

По информации издания, 16 февраля люди собрались в центре столицы Германии, чтобы принять участие в демонстрации «за демократию и против правого экстремизма и расизма».

Жители Баварии также протестовали против «правых». В Мюнхене порядка 600 человек поучаствовали в демонстрацию против акции правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Она прошла рядом с местом, где 13 февраля произошел наезд автомобиля на людей, сообщает агентство DPA. В ходе протестов полиция несколько раз применила силу. Правоохранители задержали восемь человек.

В начале февраля американский предприниматель Илон Маск заявил, что «Альтернатива для Германии» способна спасти ФРГ.

В конце января 20 тысяч человек вышли в Кёльне на протест против АдГ и лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Поводом для протеста против ХДС стало его присоединение к «Альтернативе для Германии» при голосовании по законопроекту об ужесточении миграционного законодательства.

Ранее Маск заявил, что восхищается «Альтернативой для Германии».