В немецком Кельне началась акция протеста против «Альтернативы для Германии»

NTV: 20 тыс. человек вышли в Кельне на протест против АдГ и лидера ХДС/ХСС Мерца

В немецком Кельне на акцию протеста против правой партии «Альтернатива для Германии», кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Фридриха Мерца и их планов по ужесточению миграционной политики вышли от 15 до 20 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал NTV.

Несмотря на дождливую погоду, демонстрация оказалась более многочисленной, чем ожидалось. Участники марша протестовали не только против АдГ, но и против лидера консервативной партии ХДС Фридриха Мерца.

«В Кельне на демонстрацию против правых вышло гораздо больше людей, чем ожидалось: по оценкам полиции, в шумном марше протеста с барабанами и кастрюлями по центру города приняли участие около 15-20 тысяч человек. Ожидалось около 5 тысяч человек. Многие плакаты были направлены не только против АдГ, но и прямо против лидера ХДС Фридриха Мерца», — передает вещатель.

Акции протеста также запланированы в Мюнстере, Зигене и Берлине.

До этого Фридрих Мерц заявил, что его партия не будет сотрудничать с «Альтернативой для Германии». По его словам, «на это все могут положиться».

Ранее несколько фирм в ФРГ отказались от автомобилей Tesla из-за поддержки Маском АдГ.