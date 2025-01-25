Маск заявил, что восхищается «Альтернативой для Германии»

Американский предприниматель Илон Маск выступил по видеосвязи перед участниками предвыборного мероприятия партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает ТАСС.

«Я очень восхищаюсь АдГ. Гордиться тем, что ты немец, — это нормально. <...> Будущее цивилизации может зависеть от этих выборов (в бундестаг. — прим. «Газета.Ru»)», — сказал Маск.

«Альтернатива для Германии» выступает за сохранение Евросоюза, но с сокращением роли Германии как главного бенефициара Брюсселя. Партия требует изменения бюджетной политики ЕС и допускает выход ФРГ из зоны евро. «АдГ» неоднократно обвиняли в пособничестве неонацизму, антисемитизму и расизму, а молодежная организация партии была признана в Германии экстремистской.

В декабре Илон Маск заявлял, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера «на место» после его слов о поддержке АдГ.

В свою очередь вице-канцлер ФРГ и сопредседатель партии «Зеленых» Роберт Хабек говорил, что Маск, поддерживая «Альтернативу для Германии», ведет «логическую и систематическую» игру на ослабление Европы.

Ранее Маск обвинил демократов в грязных трюках из-за обвинений в зиговании.