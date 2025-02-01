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Маск назвал политическую партию, способную спасти Германию

Маск: партия «Альтернатива для Германии» — единственная надежда ФРГ
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) способна спасти ФРГ. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.

«АдГ — единственная надежда Германии», — написал он.

До этого 20 тыс. человек вышли в Кёльне на протест против АдГ и лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Поводом для протеста против ХДС стало его присоединение к «Альтернативе для Германии» при голосовании по законопроекту об ужесточении миграционного законодательства.

25 января Фридрих Мерц заявил, что его партия не будет сотрудничать с «Альтернативой для Германии». По его словам, «на это все могут положиться».

В этот же день Маск выступил по видеосвязи перед участниками предвыборного мероприятия партии АдГ. Он считает, что от предстоящих выборов в бундестаг может зависеть будущее цивилизации.

«Альтернатива для Германии» выступает за сохранение Евросоюза, но с сокращением роли Германии как главного бенефициара объединения. Партия требует изменения бюджетной политики ЕС и допускает выход ФРГ из зоны евро.

Ранее штаб-квартиру ХДС эвакуировали.

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