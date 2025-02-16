Мать освобожденного из плена ХАМАС россиянина поблагодарила РФ

Мать Труфанова поблагодарила Россию за усилия по его освобождению из плена ХАМАС

Мать гражданина Израиля и РФ Александра Труфанова, накануне освобожденного из плена палестинского движения ХАМАС, Елена поблагодарила Россию за помощь, передает Ynet.

«С Божьей помощью Саша вернулся живым и здоровым, и это большая радость и облегчение. Моему сыну прострелили обе ноги во время похищения, и для нас это явное чудо, что он стоит и ходит на ногах», — сказала женщина.

Она выразила признательность в том числе послу РФ в Израиле Анатолию Викторову.

«Я прошу российское правительство продолжать борьбу за немедленное освобождение [выходца из Донбасса] Максима Харкина и всех остальных заложников», — призвала Труфанова.

Александр Труфанов был в плену ХАМАС с октября 2023 года. После нападения движения на Израиль он был похищен из своего дома вместе с матерью, бабушкой Ириной Татти и невестой Сапир Коэн. Его отец Виталий Труфанов в результате атаки террористов не выжил. Женщин отпустили в ноябре 2023 года. Александр остался в плену, так как в ХАМАС его считали военным (в Израиле он мог быть призван на армейскую службу). При захвате он был ранен.

В палестинской группировке подчеркнули, что решение о досрочном освобождении Труфанова принято в знак глубокого уважения к Владимиру Путину. Обмен пленными проходил в рамках соглашения ХАМАС и Израиля о перемирии, достигнутого при участии администрации президента США Дональда Трампа. Недавно американский политик заявил, что в случае срыва договоренностей в Газе «разразится ад».

Ранее освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС «памятные подарки».