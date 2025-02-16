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ВСУ обстреляли из артиллерии ведущую в Крым дорогу в Запорожской области

ВСУ обстреляли кассетными бомбами ведущую в Крым дорогу в Запорожской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами участок трассы ХарьковСимферополь — Ялта в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Антон Тицкий.

«Противник применил кассетные боеприпасы», — написал он.

По его словам, также была зафиксирована атака украинского беспилотника в районе промзоны в Васильевке. Кроме того, около многоквартирного дома в населенном пункте был уничтожен дрон самолетного типа. В результате атак со стороны Вооруженных сил Украины никто не пострадал, добавил Тицкий.

12 февраля вице-губернатор сообщил, что в результате обстрела села Шевченково в Запорожской области ранения получили четыре человека. По словам Тицкого, женщина 1974 года рождения и ее дочь 1998 года рождения серьезно пострадали. Их отвезли в больницу.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные нанесли удар по автомобильной стоянке в Энергодаре. Парковка находится на расстоянии всего 300 метров от первого реактора атомной электростанции.

Ранее в США рассказали подробности об атаке ВСУ инспекторов ООН в Запорожской области.

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