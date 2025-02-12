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ВСУ обстреляли село в Запорожской области, есть раненые

Тицкий: в Запорожской области из-за обстрела ВСУ пострадали четыре человека
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В результате обстрела села Шевченково в Запорожской области ранения получили четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий.

Он рассказал, что ранения получили женщина 1974 г.р. и ее дочь 1998 г.р. Незначительные ранения получили мужчина 1973 г.р. и женщина 1974 г.р, уточнил вице-губернатор.

Тицкий также уточнил, что обстрелу подвергся жилой сектор на севере села.

12 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные нанесли удар по автомобильной стоянке в Энергодаре. Парковка находится на расстоянии всего 300 метров от первого реактора АЭС.

Как отметил глава региона, для атаки ВСУ использовали дрон. В то же время он призвал местных жителей не поддаваться панике и оставаться дома, пока ситуация не стабилизируется.

Ранее украинские военные дважды предприняли попытки атаковать Энергодар.

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