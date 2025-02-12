Под удар ВСУ попала автостоянка в Энергодаре возле реактора ЗАЭС

Балицкий: ВСУ атаковали стоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора ЗАЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре, расположенную в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС.

«[ВСУ] атаковали с помощью БПЛА автомобильную стоянку города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. Расстояние до первого реактора составило не более 300 метров», — поделился Балицкий.

Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу до стабилизации обстановки.

До этого Балицкий сообщал, что в Запорожской области украинский дрон атаковал автомобиль, в результате пострадали два человека.

Он уточнил, что нападение произошло на трассе Михайловка – Васильевка. Глава области заявил, что в атакованной машине ехала семья: женщина, мужчина и их пятилетний внук. Взрослые получили ранения разной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь.

Ранее дрон ВСУ ударил по школьному автобусу в Запорожской области.