В Ессентуках хулиган срезал патриотический баннер в честь 80-летия Победы

В Ессентуках разыскивают вандала, который сорвал баннер ко Дню Победы. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр города Владимир Крутников.

Он опубликовал видео с камер видеонаблюдения, на которое попал момент, как хулиган стягивает баннер.

«Это кем надо быть, чтобы прийти ночью и срезать? Это не просто недостойный внук или правнук героя Великой Отечественной войны, это предатель!» — написал градоначальник.

Он уточнил, что полиция уже разбирается в ситуации, изучает записи с камер и устанавливает личность вандала.

До этого в подмосковном Клину задержали вандалов, которые сожгли венок на Вечном огне. По данным следствия, мужчины осквернили монумент в честь советских воинов Великой Отечественной войны, которые были в Клину. Фигурантов задержали. На них завели уголовное дело.

Также в Старой Руссе Новгородской области группа школьников потушила Вечный огонь. Выходка попала на камеры видеонаблюдения, на записи видно, что на месте происшествия оказались трое молодых людей.

Ранее в Болгарии восстановили монумент советским воинам после акта вандализма.