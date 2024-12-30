В подмосковном Клину задержали вандалов, которые сожгли венок на Вечном огне

СК: три вандала сожгли венок на Вечном огне в подмосковном Клину, они задержаны

Три вандала сожгли венок на Вечном огне в подмосковном Клину. Об этом сообщили РИА Новости ГСУ СК по Подмосковью.

По данным следствия, мужчины осквернили монумент в честь советских воинов Великой Отечественной войны, которые были в Клину. Фигурантов задержали. На них завели уголовное дело.

В октябре в Великом Новгороде правоохранители возбудили уголовное дело после осквернения памятника Победы. По предварительной информации, 23 октября неизвестные пришли в городской парк и нанесли надпись на памятник, посвященный победе Советского Союза над фашизмом. Судя по видео, опубликованному ведомством, вандалы оставили надпись «blood» (в переводе с английского «кровь») на основании монумента.

До этого в Старой Руссе Новгородской области группа школьников потушила Вечный огонь. Выходка попала на камеры видеонаблюдения, на которой видно, что на месте происшествия оказались трое молодых людей.

Личности правонарушителей установили и доставили подозреваемых в отдел полиции.

Ранее в Болгарии восстановили монумент советским воинам после акта вандализма.