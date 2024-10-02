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Школьники потушили Вечный огонь в Старой Руссе и попали на видео

В Новгородской области трое подростков потушили Вечный огонь и были задержаны

В Новгородской области несовершеннолетние потушили Вечный огонь, сообщили в полиции региона.

Пламя на мемориале «Вечный огонь» в Старой Руссе потухло вчера вечером. О произошедшем вскоре узнали в дежурной части, по словам звонившего, огонь потушили подростки.

Сведения подтвердились записью с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что на месте происшествия оказались трое молодых людей.
Личности правонарушителей установили и доставили подозреваемых в отдел полиции. Мотивы их поступка выясняются.

23 июля у этого же мемориала произошел аналогичный инцидент. Тогда мужчина взял памятные венки и сжег их в пламени Вечного огня. В результате действий злоумышленника оказалась повреждена часть памятника. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее новосибирец, затушивший Вечный огонь алкоголем, отправился в колонию.

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