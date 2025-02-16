В Черкесске задержали мужчину, который принес присягу террористам

В Черкесске сотрудники силовых структур задержали мужчину, примкнувшего к боевикам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Мужчина в мессенджере Telegram связался с представителем террористической организации и отправил ему видео, как приносит присягу, отметил собеседник агентства. Позже он прошел обучение по диверсионному делу по материалам, которые ему присылал боевик. В дальнейшем фигурант собирался уехать из России.

Мужчине инкриминируют участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ).

По данным издания, фигурант был несколько раз судим, в том числе за кражу.

13 февраля сообщалось, что жителя Приамурья осудили за подготовку теракта на 9 лет лишения свободы. В 2022 году мужчина получил доступ к оружию и боеприпасам одной из воинских частей. Он планировал их использовать для совершения взрывов в здании суда.

Ранее появились кадры операции по предотвращению теракта в Пскове.