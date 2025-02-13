Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры операции по предотвращению теракта в Пскове

ФСБ показала кадры ликвидации готовящих теракт на вокзале в Пскове исламистов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео с ликвидацией исламистов, которые готовили теракт на железнодорожном вокзале в Пскове. Соответствующие кадры выложены в Telegram-канале РИА Новости.

В ролике показано, как вооруженные сотрудники ФСБ заходят в дом, в котором находились террористы. Также заснято, как внутри здания происходит взрыв. Кроме того, показаны кадры с ликвидированными террористами, вооруженными автоматами.

По данным ведомства, члены организации — граждане одной из стран Центральной Азии. Они планировали по указанию находящегося за рубежом эмиссара взорвать здание железнодорожного вокзала в Пскове. После террористической атаки злоумышленники рассчитывали переправиться в одну из стран Ближнего Востока.

При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и были нейтрализованы ответным огнем, заключили в ведомстве.

Ранее в России предотвратили теракт с использованием FPV-очков для дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами