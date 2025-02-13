Появились кадры операции по предотвращению теракта в Пскове

ФСБ показала кадры ликвидации готовящих теракт на вокзале в Пскове исламистов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео с ликвидацией исламистов, которые готовили теракт на железнодорожном вокзале в Пскове. Соответствующие кадры выложены в Telegram-канале РИА Новости.

В ролике показано, как вооруженные сотрудники ФСБ заходят в дом, в котором находились террористы. Также заснято, как внутри здания происходит взрыв. Кроме того, показаны кадры с ликвидированными террористами, вооруженными автоматами.

По данным ведомства, члены организации — граждане одной из стран Центральной Азии. Они планировали по указанию находящегося за рубежом эмиссара взорвать здание железнодорожного вокзала в Пскове. После террористической атаки злоумышленники рассчитывали переправиться в одну из стран Ближнего Востока.

При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и были нейтрализованы ответным огнем, заключили в ведомстве.

Ранее в России предотвратили теракт с использованием FPV-очков для дронов.