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Жителя Приамурья осудили за подготовку теракта

Жителя Приамурья осудили на 9 лет за подготовку теракта
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Жителя Приамурья осудили за подготовку теракта на 9 лет лишения свободы. Об этом сообщило УФСБ по Амурской области, пишет РИА Новости.

В 2022 году мужчина получил доступ к оружию и боеприпасам одной из воинских частей. Он планировал их использовать для совершения взрывов в здании суда.

При обыске у молодого человека были изъяты доку менты организации «Союз Славянских Сил Руси», которая признана экстремистской на территории России.

«Приговором 1-го Восточного окружного военного суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием первых 4-х лет в тюрьме», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Росфинмониторинг за год включил 3165 человек в реестр террористов и экстремистов.

Этим лицам запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами.

Ранее поддерживающий террористов россиянин отправился в колонию на 8 лет.

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