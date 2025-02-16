В Нефтеюганске полностью ликвидирован пожар в кафе

В городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа (АО) пожарные потушили возгорание в местном кафе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Ханты-Мансийском АО», — сказано в заявлении ведомства.

О возгорании кафе в Нефтеюганске стало известно днем 15 февраля. В МЧС уточнили, что пламя охватило одноэтажное здание и распространилось на площади 800 квадратных метров. При этом из-за пожара в строении обрушилась крыша на площади 100 квадратных метров.

15 февраля в Санкт-Петербурге загорелся строящийся больничный корпус. Строение находится на Авангардной улице.

По данным МЧС РФ, огонь распространился на втором этаже здания на площади 30 квадратных метров. К ликвидации пламени привлекли 17 сотрудников экстренных служб и четыре единицы техники.

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