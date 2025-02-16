Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нефтеюганске полностью ликвидирован пожар в кафе

МЧС РФ: пожарные полностью потушили возгорание в кафе в Нефтеюганске
close
Сергей Аверин/РИА Новости

В городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа (АО) пожарные потушили возгорание в местном кафе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Ханты-Мансийском АО», — сказано в заявлении ведомства.

О возгорании кафе в Нефтеюганске стало известно днем 15 февраля. В МЧС уточнили, что пламя охватило одноэтажное здание и распространилось на площади 800 квадратных метров. При этом из-за пожара в строении обрушилась крыша на площади 100 квадратных метров.

15 февраля в Санкт-Петербурге загорелся строящийся больничный корпус. Строение находится на Авангардной улице.

По данным МЧС РФ, огонь распространился на втором этаже здания на площади 30 квадратных метров. К ликвидации пламени привлекли 17 сотрудников экстренных служб и четыре единицы техники.

Ранее в Уссурийске решили ввести особый режим из-за крупного лесного пожара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами