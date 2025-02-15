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В Петербурге пожарные приехали к горящему корпусу больницы

В Петербурге на Авангардной улице загорелся строящийся новый корпус больницы

В Петербурге начался пожар в строящемся больничном корпусе на Авангардной улице. Видео с места инцидента опубликовал 78.ru.

На кадрах видны густые клубы черного дыма, которые поднялись от горящего здания. По данным МЧС, огонь распространился на втором этаже на площади в 30 кв. м.

На место прибыли 17 пожарных и четыре единицы техники. Сведений о пострадавших пока не поступало.

В этот же день в Калужской области потушили пожар на заводе, возникший после падения дрона. Силы ПВО рано утром сбили в Дзержинском районе региона 12 беспилотников. В результате падения дрона на территории промышленного предприятия (на каком именно не уточняется) возникло возгорание.

До этого в Миассе загорелся автомобильный завод «Урал». Как сообщили ТАСС в пресс-центре предприятия, произошло возгорание на площади 5 квадратных метров в подвале одного из цехов завода. Самостоятельно эвакуировались 90 человек. Пострадавших нет.

Ранее на северо-востоке Москвы загорелся автосервис вместе с машинами.

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