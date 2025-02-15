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В Уссурийске решили ввести особый режим из-за крупного лесного пожара

В Уссурийске введен особый режим из-за лесного пожара на 300 га
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Приморье из-за крупного лесного пожара на территории Уссурийского городского округа был введен особый режим. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Утром 15 февраля на территории Уссурийского сельского участкового лесничества зафиксирован пожар, площадь которого к настоящему времени составляет порядка 300 га», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что контролируют мероприятия по ликвидации возгорания. К тушению огня привлекли дополнительные силы и средства. Жилые строения находятся в безопасности.

7 января в Лос-Анджелесе начались мощные лесные пожары, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднил дефицит воды в пожарных гидрантах. Около 180 тыс. чел. были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.

Ранее на Лос-Анджелес после пожаров обрушились новые катастрофы.

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