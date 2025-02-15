В ХМАО загорелось кафе

МЧС РФ: пожар площадью 800 квадратных метров произошел в кафе в Нефтеюганске

Пожар произошел в одном из кафе в городе Нефтеюганске, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, пламя охватило одноэтажное здание и распространилось на площади 800 квадратных метров. При этом из-за возгорания в строении обрушилась крыша на площади 100 квадратных метров.

«Пожарные <...> делают все, чтобы предотвратить распространение огня», — говорится в заявлении.

Из текста следует, что сейчас на месте происшествия работают 23 сотрудника экстренных служб. Для ликвидации пожара они задействовали шесть единиц техники.

Позже в пресс-службе МЧС РФ уточнили, что специалистам удалось локализовать возгорание.

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По данным МЧС РФ, огонь распространился на втором этаже здания на площади 30 квадратных метров. К ликвидации пламени привлекли 17 сотрудников экстренных служб и четыре единицы техники.

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