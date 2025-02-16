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Британец позвонил на радио и призвал Россию вторгнуться в Королевство

Англичанин позвонил на радио LBC и призвал РФ вторгнуться в Великобританию
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Matt Dunham/AP

Британский слушатель позвонил на радио LBC и заявил, что России необходимо произвести вторжение в Великобританию. Англичанин заявил, что жизнь при российском президенте Владимире Путине будет лучше, чем при премьер-министре Кире Стармере.

«Я думаю, что было бы здорово, если бы русские вторглись в Британию. Нет ничего хуже, чем быть под властью Стармера» , — заявил мужчина.

Британец подчеркнул, что миру в настоящее время необходим «настоящий коммунизм». Кроме того, позвонивший на радио мужчина заявил, что Путин по сравнению с главой британского правительства «является человеком, которому можно доверять».

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили призвал не забывать, что Россия якобы остается угрозой далеко за пределами Украины.

Председатель британской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил о необходимости восстановить нормальные отношения между Лондоном и Москвой. Он отметил, что нынешний премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер принимает решения, противоречащие интересам жителей страны. По словам политика, глава правительства действует в интересах глобалистов.

Ранее в Англии на полтора месяца перекрыли дорогу из-за лягушек.

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