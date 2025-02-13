Министр обороны Британии назвал Россию угрозой «далеко за пределами Украины»

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что не может быть никаких переговоров по Украине без ее участия, Киев должен быть в центре любого диалога. Его слова приводит Sky News.

Как сообщает телеканал, соответствующее заявление было адресовано Дональду Трампу и Владимиру Путину после их телефонного разговора.

«Мы все хотим видеть прочный мир и не допустить возврата к конфликту и агрессии — и давайте не будем забывать, что Россия остается угрозой далеко за пределами Украины», — сказал Хили.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование кризиса может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Ранее на Западе усомнились в скором достижении мира на Украине.