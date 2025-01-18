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Британскому руководству посоветовали восстановить связи с РФ

Британский политик Кертен призвал Лондон нормализовать отношения с Москвой
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Depositphotos

Председатель британской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил о необходимости восстановить нормальные отношения между Лондоном и Москвой. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем аккаунте на платформе X.

В заявлении подчеркивается, что нынешний премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер принимает решения, противоречащие интересам жителей страны. По словам политика, глава правительства действует в интересах глобалистов.

«Британия должна стремиться к восстановлению хороших отношений с РФ», — добавил он.

16 января Стармер посетил украинскую столицу с официальным визитом. В том числе премьер-министр Соединенного Королевства провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которых стороны подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами.

Одной из основных целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Кроме того, он предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Британии.

Позже ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что соглашение не гарантирует принятия Украины в состав НАТО. Но, так как Британия является страной — членом этой организации, данный документ вызывает некоторое беспокойство.

Ранее в Британии назвали способ обеспечить Украине сильные переговорные позиции при урегулировании конфликта с РФ.

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