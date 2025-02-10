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В Англии на полтора месяца перекрыли дорогу ради сохранения популяции амфибий

В Англии перекрыли дорогу, через которую лягушки добираются к месту размножения
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Christoph Liedtke

Одну из улиц в городе Бат на юго-западе Англии перекрыли на шесть недель. Это необходимо для того, чтобы лягушки и жабы не пострадали во время массовой миграции к месту размножения, передает Би-би-си.

Как сообщается, Чарлкомб-лейн ежегодно становится дорогой, по которой земноводные со всей округи спешат на нерест. По этой причине ее перекроют для любых видов транспорта до 23 марта.

На месте будут дежурить одетые волонтеры, задача которых — охранять дорогу от мотоциклистов. За патрулированием они проведут порядка 600 часов. Добровольцев переоденут в специальные светоотражающие куртки и снабдят фонарями и ведрами, куда они должны собирать потерявшихся амфибий.

Известно, что прошлогодний сезон миграции стал одним из самых активных за последние 14 лет. Тогда оцепленный участок улицы — всего примерно 0,8 км — преодолели 3200 амфибий, 6% особей до места размножения не добрались.

Практика перекрытия дорог на время миграция земноводных существует в Великобритании с 2003 года, до этого доля выживших во время ежегодного путешествия амфибий составляла всего около 40%.

Ранее петербуржцы перенесли через дорогу 17,5 тысячи серых жаб.

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