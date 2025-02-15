На Алтае подросток провалился в пятиметровый погреб

В городе Алейске Алтайского края 14-летний подросток провалился в заброшенный погреб глубиной 5 метров. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России с помощью лестницы вытащили пострадавшего, который длительное время находился в ледяной воде», — говорится в публикации.

Ребенка осмотрели врачи, а затем его отвезли домой.

16 января сообщалось, что в Красноярском крае прохожие и полицейские достали из сугроба девятилетнего мальчика без признаков жизни. По информации СК, инцидент произошел в деревне Росинка Шарыповского муниципального округа, где мальчик с тремя друзьями гулял на территории, заметенной снегом. Там дети прыгали со снежной возвышенности в овраг. В результате снежная плотная корка снега обрушилась, ребенок упал и его засыпало снегом.

В начале декабря прошлого года стало известно, что в Кировске Мурманской области школьница провалилась в глубокую яму с водой, присыпанную снегом. Она сумела дозвониться родителям, которые бросились искать дочь. Крики о помощи услышал мужчина, проходивший мимо, он сумел вытащить ребенка из ямы. Предполагается, что яма осталась после работ строителей, которые устанавливали автобусную остановку.

Ранее на Сахалине ребенок провалился в сливную яму, заметенную снегом.