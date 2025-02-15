Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Алтае подросток провалился в пятиметровый погреб

МЧС: в Алтайском крае спасли провалившегося в пятиметровый погреб подростка
close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В городе Алейске Алтайского края 14-летний подросток провалился в заброшенный погреб глубиной 5 метров. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России с помощью лестницы вытащили пострадавшего, который длительное время находился в ледяной воде», — говорится в публикации.

Ребенка осмотрели врачи, а затем его отвезли домой.

16 января сообщалось, что в Красноярском крае прохожие и полицейские достали из сугроба девятилетнего мальчика без признаков жизни. По информации СК, инцидент произошел в деревне Росинка Шарыповского муниципального округа, где мальчик с тремя друзьями гулял на территории, заметенной снегом. Там дети прыгали со снежной возвышенности в овраг. В результате снежная плотная корка снега обрушилась, ребенок упал и его засыпало снегом.

В начале декабря прошлого года стало известно, что в Кировске Мурманской области школьница провалилась в глубокую яму с водой, присыпанную снегом. Она сумела дозвониться родителям, которые бросились искать дочь. Крики о помощи услышал мужчина, проходивший мимо, он сумел вытащить ребенка из ямы. Предполагается, что яма осталась после работ строителей, которые устанавливали автобусную остановку.

Ранее на Сахалине ребенок провалился в сливную яму, заметенную снегом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами