В Красноярском крае из сугроба достали ребенка без признаков жизни

СК: в Красноярском крае прохожие достали из сугроба ребенка без признаков жизни

В Красноярском крае прохожие и полицейские достали из сугроба девятилетнего мальчика без признаков жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошел в деревне Росинка Шарыповского муниципального округа днем 15 января. Мальчик с тремя друзьями гулял на территории, заметенной снегом. Там дети прыгали со снежной возвышенности в овраг. В результате снежная плотная корка снега обрушилась, ребенок упал и его засыпало снегом, отметили в ведомстве.

В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

В начале декабря прошлого года сообщалось, что в Кировске Мурманской области школьница провалилась в глубокую яму с водой, присыпанную снегом. Она сумела дозвониться родителям, которые бросились искать дочь. Крики о помощи услышал мужчина, проходивший мимо, он сумел вытащить ребенка из ямы. Предполагается, что яма осталась после работ строителей, которые недавно устанавливали автобусную остановку.

Ранее десятилетний мальчик провалился под лед на реке в Курганской области.