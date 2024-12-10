В Мурманской области ребенок провалился в трехметровую яму с ледяной водой

В Кировске Мурманской области школьница провалилась в глубокую яму с водой, присыпанную снегом. Об этом сообщает портал «51.ru».

Инцидент произошел возле автобусной остановки, группа детей играла на горке, девятилетняя девочка решила пройтись по небольшому сугробу и провалилась в яму. Школьница пролетела около трех метров и оказалась по колено в холодной воде.

Она сумела дозвониться родителям, которые бросились искать дочь. Крики о помощи услышал мужчина, проходивший мимо, он сумел вытащить ребенка из ямы.

Предполагается, что яма осталась после работ строителей, которые недавно устанавливали автобусную остановку. Семья девочки намерена обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что трехлетний мальчик провалился в люк с фекалиями в Волгоградской области. Ребенка спас отец, он сумел открыть захлопнувшуюся крышку и вытащить мальчика.

Ранее десятилетний мальчик провалился под лед на реке в Курганской области.