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На Сахалине ребенок провалился в сливную яму, заметенную снегом

На Сахалине спасли ребенка, провалившегося в сливную яму
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Виталий Аньков/РИА Новости

На Сахалине помощь спасателей потребовалась мальчику, который играл во дворе дома и провалился в сливную яму, заметенную снегом. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел вечером 29 января во дворах домов по улице Советской. Мальчик играл вместе с другими детьми и оказался в сливной яме, которую припорошило снегом. Попавшего в беду ребенка заметила случайная прохожая, женщина вызвала экстренные службы.

Спасатели, прибывшие на место, помогли мальчику выбраться из ловушки, травм школьник не получил. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в Красноуфимске суд обязал коммунальщиков выплатить компенсацию девочке, которая получила ожоги, провалившись в яму с горячей золой. Ребенок получил сильные ожоги рук, ног и живота. Пострадавшую спасли, длительное время она проходила лечение. У нее остались серьезные последствия ожогов, нарушения в работе правой руки и шрамы на теле. В интересах несовершеннолетней прокуратура обратилась с иском в суд с требованием компенсации морального вреда, решением суда коммунальщиков обязали выплатить ребенку полмиллиона рублей.

Ранее в Петербурге девятилетний мальчик провалился под лед.

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