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В США на фоне непогоды произошла авария с участием около 30 машин

AP: от 20 до 30 машин столкнулись в американском штате Орегон из-за метели
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Artic_photo/Shutterstock/FOTODOM

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием нескольких десятков автомобилей произошло в американском штате Орегон. Об этом пишет The Associated Press (AP).

По данным агентства, на трассе в районе водопада Малтнома на расстоянии 40 км от города Портленд столкнулись от 20 до 30 транспортных средств. Изначально в офисе шерифа округа Малтнома сообщили о столкновении более 100 машин, но эта информация не подтвердилась.

«Сильный ветер, снег и гололед затруднили оценку количества задействованных транспортных средств», — рассказал представитель департамента транспорта штата Орегон Райан МакКрэри.

Из материала следует, что причиной ДТП стали метель и нулевая видимость на дороге. Как выяснили журналисты, в результате происшествия один из автомобилей загорелся, тем не менее находившиеся внутри люди смогли самостоятельно покинуть салон.

Сейчас некоторые граждане остаются заблокированными в своих машинах, до них пытаются добраться сотрудники экстренных служб. В офисе шерифа округа Малтнома уточнили, что получили сведения о нескольких пострадавших. К текущему моменту в больницы были доставлены четыре человека — они получили незначительные травмы, уточнили в полиции штата Орегон.

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