Синоптик сообщил о снеге и порывистом ветре в 14 регионах РФ

Вильфанд: в 14 регионах РФ прогнозируют снег и ветер до 35 м/с

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в 14 регионах РФ прогнозируются сильный снег и ветер до 35 м/с. Его слова передает ТАСС.

«16 февраля в Тамбовской, Воронежской, Новгородской, Курской областях пройдет сильный снег, в Мурманской области сильный снег, ветер», — поделился Вильфанд.

Кроме того, по словам синоптика, на юге России, в Крыму ожидаются сильные осадки, дождь, ветер до 15-20 м/с, мокрый снег, который перейдет в снег. В результате возможно образование гололеда.

В Краснодарском крае ветер может усилиться до 23-28 м/с, ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега. Ночью температура может опускаться ниже нуля.

Вильфанд уточнил, что непогода связана с прохождением холодных фронтальных разделов.

До этого Вильфанд говорил, что в Москву придут морозы до -16℃, а в Центральном федеральном округе температура опустится еще ниже.

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