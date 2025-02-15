В СПбГУ открыли памятную доску, посвященную Ленину, Путину и Медведеву

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) установил памятную доску в честь выдающихся выпускников вуза, занимавших высшие государственные должности в разные исторические периоды: Владимира Ульянова (Ленина), Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Церемония открытия состоялась в субботу, сообщил университет в своем Telegram-канале.

На мемориальной доске указаны годы окончания университета каждым из выпускников: 1892 год (Ульянов), 1975 год (Путин) и 1987 год (Медведев). Также отмечены их высшие государственные посты: председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР/СССР (Ленин) и президент Российской Федерации (Путин и Медведев).

Отмечается, что Санкт-Петербургский университет сохраняет традицию установки памятных досок в честь выпускников уже более 100 лет. Первая такая доска была посвящена писателю Николаю Гоголю.

До этого патриарху Кириллу присвоили звание почетного доктора СПбГУ.

«Вы прошли путь, который ученым советом нашего университета оценен самой высокой университетской наградой», — отметил ректор вуза Николай Кропачев.

Ранее была названа причина исчезновения памятной доски Ельцину в Таллине.