Патриарху Кириллу присвоили звание почетного доктора СПбГУ

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу присвоили звание «Почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета». Об этом сообщает ТАСС.

«Вы прошли путь, который ученым советом нашего университета оценен самой высокой университетской наградой», — отметил ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Он обратил внимание на вклад патриарха в развитие богословской науки православной церкви и в возвращение теологии в семью университетских дисциплин.

Кропачев напомнил, что в 2020 году в университете открыли Институт теологии.

Выступая с ответным словом, патриарх обратил внимание, что Россия прошла очень непростой путь, в том числе: отрицание Бога и дискриминацию религиозного знания.

«При этом каждый понимает, что вера в Бога — это глубоко индивидуально», — сказал предстоятель РПЦ.

Во вторник, 10 сентября, патриарх Кирилл освятил храм святых апостолов Петра и Павла в СПбГУ. Он выразил надежду, что университетская церковь не превратится в «просто экспонат», а станет местом молитвы.

В конце марта патриарх Кирилл заявил о своем решении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Ранее стала известна дальнейшая судьба курса духовно-нравственной культуры в школах.