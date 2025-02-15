Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Думе просят СК разобраться в инциденте с надругательством над учеником в престижной школе

Депутат Кулиева: надругавшиеся над ребенком в туалете школы продолжают учиться
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Василина Кулиева в комментарии «Газете.Ru» назвала «извергами» трех 13-летних учащихся, которые систематически унижали своего сверстника и надругались над ним в туалете престижной школы Санкт-Петербурга.

«По информации родителей учеников школы, которые обучаются в одном образовательном учреждении с насильниками, последних до сих пор не отстранили от занятий, а руководство школы бездействует», — рассказала депутат.

По словам Кулиевой, родители других учащихся вне себя из-за случившегося и боятся за детей. Депутат пообещала направить запросы в Следственный комитет (СК), Генпрокуратуру и губернатору города и организовать должностные проверки, чтобы привлечь к ответственности по всей строгости закона всех причастных к произошедшему.

Об инциденте в школе, расположенной в Московском районе, 13 февраля сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Шестиклассник зашел в туалет, за ним последовали трое одноклассников, которые заперли дверь. Там они надругались над ребенком и сняли все произошедшее на видео, а затем рассказали об этом другим школьникам, распространив кадры. Позже отец пострадавшего мальчика обратился за помощью в правоохранительные органы. Они начали проверку по статье о насильственных действиях сексуального характера, однако ответственность по ней наступает лишь с 14 лет.

Ранее советница мэра Кызыла заявила, что изнасилованная тремя подростками девочка виновата сама.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами