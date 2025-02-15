В Думе просят СК разобраться в инциденте с надругательством над учеником в престижной школе

Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Василина Кулиева в комментарии «Газете.Ru» назвала «извергами» трех 13-летних учащихся, которые систематически унижали своего сверстника и надругались над ним в туалете престижной школы Санкт-Петербурга.

«По информации родителей учеников школы, которые обучаются в одном образовательном учреждении с насильниками, последних до сих пор не отстранили от занятий, а руководство школы бездействует», — рассказала депутат.

По словам Кулиевой, родители других учащихся вне себя из-за случившегося и боятся за детей. Депутат пообещала направить запросы в Следственный комитет (СК), Генпрокуратуру и губернатору города и организовать должностные проверки, чтобы привлечь к ответственности по всей строгости закона всех причастных к произошедшему.

Об инциденте в школе, расположенной в Московском районе, 13 февраля сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Шестиклассник зашел в туалет, за ним последовали трое одноклассников, которые заперли дверь. Там они надругались над ребенком и сняли все произошедшее на видео, а затем рассказали об этом другим школьникам, распространив кадры. Позже отец пострадавшего мальчика обратился за помощью в правоохранительные органы. Они начали проверку по статье о насильственных действиях сексуального характера, однако ответственность по ней наступает лишь с 14 лет.

Ранее советница мэра Кызыла заявила, что изнасилованная тремя подростками девочка виновата сама.