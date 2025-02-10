Советница мэра Кызыла заявила, что изнасилованная тремя подростками девочка виновата сама

В тувинском селе подростки изнасиловали школьницу на камеру. Пресс-секретарь мэра Кызыла заявила, что в произошедшем виновата сама девочка и ее родители. На это обратил внимание правозащитный проект «Чавага медиа».

О предполагаемом изнасиловании несовершеннолетней стало известно в начале февраля после публикации в местном новостном Telegram-канале «СендИ NEWS». В посте сообщалось, что на видео двое подростков надругались над девочкой, находившейся в бессознательном состоянии.

Позднее информация подтвердилась и насильников арестовали. При этом выяснилось, что в съемке ролика принимали участие четыре человека, трое из которых насиловали жертву, а один находился за кадром. Подозреваемым от 15 до 17 лет, пострадавшей — нет и 14. По версии следствия, инцидент произошел ночью 3 января в селе Кызыл-Мажалык.

Недавно ситуацию решила прокомментировать помощница мэра Кызыла Азияна Тембрель на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Скажу лишь одно, зачастую так бывает, что девочки распивают в компаниях и попадают в такие истории. Печально. А виноваты в большинстве своем родители. Как правило, жертвы из неблагополучных семей, где пьют. <…> Охать ахать странно, это всегда было и есть. Поэтому девочек надо учить, воспитывать. За девочками ответственность втрое выше», — написала она.

Женщину обвинили в виктимблейминге (термин, обозначающий перекладывание на жертву насилия ответственности за произошедшее), и она закрыла свой аккаунт.

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