Трое мальчиков надругались над одноклассником в туалете престижной петербургской школы

Mash: в Петербурге мальчики надругались над одноклассником в туалете школы

В Петербурге трое 13-летних учащихся надругались над одноклассником в туалете престижной школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в престижной школе, которая расположена в Московском районе. Шестиклассник зашел в туалет, и за ним зашли трое его одноклассников, которые заперли дверь. Там они надругались над ребенком и сняли все произошедшее на видео, а затем рассказали об этом другим школьникам, распространив кадры.

Позже отец пострадавшего мальчика обратился за помощью в правоохранительные органы. Стражи порядка начали проверку по статье о насильственных действиях сексуального характера, однако ответственность по ней наступает лишь с 14 лет. Отмечается, что участники инцидента воспитываются в обеспеченных семьях и не состояли на учете.

До этого в Ленинградской области 15-летнего девятиклассника обвинили в надругательстве над 13-летним мальчиком. В органы обратилась мать пострадавшего.

Ранее житель Удмуртии надругался над малолетней дочерью и получил срок 13 лет.