Авиакомпания Red Wings объяснила задержку рейса Екатеринбург — Пхукет

Авиакомпания Red Wings задержала рейс Екатеринбург — Пхукет ради обеспечения безопасности, пассажиры были размещены в гостинице. Об этом сообщила авиакомпания, передает РИА Новости.

«На время ожидания пассажирам предоставили размещение в гостинице с полным обеспечением питания и напитков за счет авиакомпании», — сказали в авиакомпании.

В Red Wings принесли извинения всем пассажирам за доставленные неудобства.

Рейс из Екатеринбурга должен был вылететь в 22:55 по местному времени (20:55 мск) 14 февраля и приземлиться на Пхукете в 09:15 15 февраля по местному времени.

15 февраля сообщалось, что в Екатеринбурге более 400 туристов почти сутки не могут вылететь на Пхукет из-за поломки лайнера.

Это не единственные рейсы, вылет которых был отложен за прошедшие сутки. Так, самолет из аэропорта Хибины, расположенного в районе города Кировск в Мурманской области, в Санкт-Петербург не может отправиться уже примерно 13 часов.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.